iSharing от iSharingSoft - это служба поиска в реальном времени, позволяющая членам семьи и близким друзьям конфиденциально делиться информацией о своем местоположении и общаться друг с другом.

iSharing помогает семьям уменьшить беспокойство по поводу местонахождения своих близких с помощью удобного отслеживания и предупреждающих сообщений. Функции обеспечивают безопасность всех семей и делают iSharing лучшим универсальным приложением для определения местоположения.